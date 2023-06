La STABILITA' lascerà gradualmente il posto ai TEMPORALI

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo in Europa nelle ultime ore:

Notiamo un'Italia ancora completamente sgombra da nuvolosità significativa, ma il flusso atlantico si sta lentamente abbassando e questa mattina lambisce già l'arco alpino. Nei prossimi giorni il braccio orientale dell'alta pressione delle Azzorre tenderà a ritirarsi in Atlantico e sull'Italia torneranno i temporali.

La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di martedi 27 giugno ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Sarà ancora una giornata stabile e soleggiata su quasi tutta l'Italia, ma sul nord-est assisteremo ad un aumento dell'attività temporalesca pomeridiana sulle Alpi, in estensione alle pianure sottostanti tra la sera e la successiva notte. Qualche temporale pomeridiano-serale sarà presente anche nel Cuneese, per il resto gran sole.

Temperature in lieve aumento rispetto a ieri. Ecco i valori attesi questo pomeriggio alle ore 16:

Segnaliamo caldo piuttosto intenso sulla Sardegna, la Valpadana e nelle vallate interne dell'Italia centrale, con punte di 34°. Altrove caldo in genere moderato.

Infine, questa è la situazione fotografata tra le 14 e le 17 di mercoledi 28 giugno:

In verde troviamo i temporali pomeridiani, che interesseranno segnatamente le Alpi e la dorsale appenninica centro-settentrionale. Altrove ancora tempo buono e caldo.

