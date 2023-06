La settimana parte con la STABILITA' e il CALDO, ma a seguire avremo molte SOPRESE

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento per vedere il tempo delle ultime ore in Europa:

Notiamo l'Italia quasi completamente sgombra da nuvolosità. Merito dell'alta pressione che tra oggi e domani terrà lontana l'instabilità dall'Italia. Si tratta dell'anticiclone delle Azzorre, quindi moderatamente caldo e senza eccessi.

A partire da mercoledi 28 giugno assisteremo ad un progressivo abbassamento del flusso atlantico con maggiore instabilità a partire dalle regioni settentrionali. Tra venerdi 30 giugno e sabato 1 luglio avremo forse un passaggio organizzato sull'Italia, ma ne riparleremo.

La seconda mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 26 giugno ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

C'è davvero poco da dire. Giornata stabile e soleggiata ovunque, a parte qualche nube sulla punta estrema della Calabria senza conseguenze.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese alle ore 16 di oggi pomeriggio in Italia:

Condizioni di caldo in genere moderato su tutta l'Italia. Segnaliamo 33-34° in Valpadana.

Questo invece è il soleggiamento atteso per domani, martedi 27 giugno, sempre tra le 9 e le 16:

Oltre al gran sole su tutta l'Italia, si notano i primi temporali sulle Alpi nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento specie al meridione e sulle Isole.

