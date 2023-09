La settimana inizia tra CALDO INTENSO e TEMPORALI: le temperature e le precipitazioni previste per oggi e domani

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo in Europa nelle ultime ore:

Si nota un sistema frontale che sta per interessare il settentrione e la Sardegna. Dalle immagini sembra minaccioso, in realtà la parte più consistente sfilerà oltre le Alpi, sfiorando le regioni settentrionali con alcuni rovesci. Al centro e al sud permane invece una zona di alta pressione di chiara matrice africana che anche oggi darà luogo a temperature davvero elevate per il periodo.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 19 settembre:

Al nord rovesci o temporali possibili su alto Piemonte, alta Lombardia, Triveneto e Liguria centro-orientale. Scarsi i fenomeni sulle restanti zone. Qualche piovasco potrebbe intervenire in serata anche sull'alta Toscana, per il resto tempo asciutto con sole dardeggiante al meridione ed in Sicilia.

Queste sono le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Valori ancora molto elevati al centro e soprattutto al sud. Punte di 35° in Sicilia, sul Foggiano e sul basso Lazio.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese per l'intera giornata di domani, martedi 19 settembre:

Rischio di rovesci, anche se abbastanza disorganizzati, al nord-est, Liguria orientale e alta Toscana, in attenuazione in giornata. Qualche piovasco anche nelle zone interne del centro, stabile al sud e sulle Isole dove seguiterà a fare molto caldo.

RIASSUMENDO: Il tempo in Italia si presenta contrastato tra nord e sud in queste ore, con un fronte freddo in avvicinamento da ovest che porterà qualche disturbo al settentrione e alla Sardegna, mentre al centro e al meridione continuerà a splendere il sole con temperature da bollino rosso. Le previsioni meteo per oggi e domani indicano ancora una situazione di instabilità al nord-est, Liguria orientale e alta Toscana, con possibilità di rovesci o temporali sparsi. Al centro qualche piovasco nelle zone interne, mentre al sud e sulle Isole il tempo sarà stabile e caldo, con valori termici ben sopra la media stagionale.

