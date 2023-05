La roulette del TEMPORALI sull'Italia, chi verrà colpito oggi?

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore in Europa:

Molta nuvolosità è presente questa mattina sulla Sardegna, dove è in atto qualche pioggia. Sul resto d'Italia il tempo si presenta invece abbastanza buono a parte un po' di nubi al nord, ma senza conseguenze.

Nell'arco della giornata si ripeterà la solfa dei giorni scorsi, ovvero si svilupperanno rovesci e temporali nelle aree montuose e zone interne, con possibili sconfinamenti su alcuni tratti di pianure e coste.

Facciamo parlare le mappe. La prima fotografa la situazione in Italia alle ore 17 di questo pomeriggio:

Le aree a rischio temporali o rovesci sono colorate in verde. Come vedete, non tutte le regioni saranno coinvolte e dove non vi saranno temporali, il tempo sarà nel complesso soleggiato. In serata attenuazione generale dei fenomeni ad eccezione della pianura piemontese dove invece partiranno altri focolai temporaleschi notturni.

Anche la giornata di domani, mercoledi 31 maggio, presenterà gli stessi connotati. La mappa è incentata sempre attorno alle ore 17:

Molte aree, quelle colorate in verde, verranno interessate da rovesci e temporali essenzialmente pomeridiani.

Dal punto di vista termico, queste sono le temperature attese in Italia alle ore 16 di oggi pomeriggio:

Punte di 25-27° in Valpadana e sulla Toscana, 26° anche sulla bassa Lucania e 25° nel Foggiano, per il resto valori gradevoli.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località