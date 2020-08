La ROTTURA ESTIVA diventerà presto REALTA'...

L'immagine satellitare scattata alle ore 7 di questa mattina è molto eloquente...

Oggi non ci limitiamo a farvi vedere il tempo in Italia, ma prendiamo in considerazione la situazione a scala europea.

In Italia e sul Mediterraneo domina ancora un campo di alta pressione. Osservate però cosa sta capitando in alto a sinistra dell'immagine; già si notano gli abbozzi di quello che sarà l'intenso peggioramento che farà finire l'estate rovente sul nostro Paese.

La coppia di perturbazioni presenti sulle Isole Britanniche avranno un'azione di maglio nei confronti del tessuto anticiclonico mediterraneo. La figura stabilizzante si separerà in due tronconi ed in mezzo si insedierà una vasta e spigolosa saccatura che interesserà l'Italia tra sabato 29 e lunedi 31 agosto.

Sono attesi rovesci, temporali anche intensi ed un marcato calo delle temperature ad iniziare dalle regioni settentrionali.

Per oggi, giovedi 27 agosto, c'è ancora poco da dire. A parte qualche addensamento al nord con forse qualche temporale sulle Alpi, il tempo sarà stabile, soleggiato e caldo su tutta la Penisola.

Domani, venerdi 28 agosto, la situazione inizierà a cambiare su alcuni settori del nord. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata in parola:

Ecco i temporali intensi che colpiranno Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po. Sul resto del nord avremo un aumento delle nubi e qualche piovasco sparso, mentre sul resto d'Italia ancora sole e caldo, specie al sud e sulle Isole.

Il vero cambiamento, come accennato, è atteso tra sabato 29 e lunedi 31 agosto

