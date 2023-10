La botta di MALTEMPO di giovedÃ¬ 26 ottobre: i dettagli!

La prossima settimana verremo colpiti da almeno 3 perturbazioni: la prima è prevista per martedì 24 ottobre, la seconda per giovedì 26 ottobre, la terza per il fine settimana 28-29 ottobre, che però è anche quella meno certa.

La più eclatante sembra quella prevista per giovedì 26 ottobre. I due principali modelli propongono la presenza di un minimo depressionario al suolo a ridosso della Liguria, in grado di dispensare precipitazioni su gran parte del Paese, ma più intense proprio in prossimità del nord-ovest prima e del nord-est nelle prime ore di venerdì 27.

Vediamo allora il raffronto barico: prima il modello americano, poi quello europeo per lo stesso intervallo temporale, per le ore centrali di giovedì 26 ottobre:

Per l'europeo l'azione del vortice risulta più bassa, pertanto i fenomeni (abbondantissimi) colpirebbero la Liguria di Levante, il sud della Lombardia e l'Emilia occidentale, prima di raggiungere le Venezie, come si vede da queste mappe:

Per il modello americano il posizionamento più centrato del minimo favorirerebbe un accumulo di pioggia meglio distribuito sulla Liguria e al nord-ovest, in successivo trasferimento al nord-est, ma con anche il resto del Paese moderatamente colpito:

Si tratta ovviamente di dettagli, che però possono fare la differenza nel localizzare meglio gli accumuli di pioggia. Da notare anche i tanti temporali attesi sul versante tirrenico.

Sembra insomma che la strada delle perturbazioni sia finalmente quella che dovrebbe essere in questo periodo, cioè votata a raggiungere almeno in parte anche il Mediterraneo, una consuetudine che sembrava persa e che invece pare finalmente ritrovata.

Seguite però gli aggiornamenti, l'attendibilità è ancora solo media 55-60%.