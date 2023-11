La BORDATA FREDDA di fine mese è sempre di grande attualità

Un affondo del genere non lascia indifferenti. Lo prevede il modello canadese per domenica 26 novembre. Sarebbe una colata artica da inverno conclamato che riuscirebbe a sfondare anche oltralpe.

Ci credono poco gli altri modelli nelle ore emissioni ufficiali, ma in quelle di controllo sembrano invece strizzare l'occhio almeno in parte a questa bordata fredda, proponendo addirittura una depressione sul medio Adriatico con clima invernale:

E il freddo? Quanto potrebbe arrivarne? Al nord entrerebbe l'isoterma di zero gradi, per poi dilagare probabilmente anche sul resto del Paese, sia pure in forma più attenuata, ecco le temperature previste dal modello canadese sempre tra domenica 26 e lunedì 27 novembre a 1500m:

E la media degli scenari che dice? Che l'affondo della saccatura sarà solo parziale e che le correnti si manterranno da nord-ovest portando solo un po' di freddo moderato ma senza conseguenze perturbate rilevanti:

E l'affondo del 21 novembre? Sembra davvero modesto, sia pure confermato dalla gran parte dei modelli con una depressione al suolo che potrebbe portare moderato maltempo al centro e al sud in un contesto autunnale. Per come appare dalle mappe rischia un ulteriore ridimensionamento da qui a martedì...Seguite gli aggiornamenti: