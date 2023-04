La benedizione di un po' di PIOGGIA durante il Triduo Pasquale, ma poi sarÃ  ANTICICLONE MOSTRUOSO...

La benedizione della pioggia sarà un po' come quella del Papa in San Pietro in occasione della celebrazione della Pasqua, una spruzzata e via, soprattutto al nord, dove il Venerdì Santo i rovesci interesseranno solo tratti limitati di territorio:

Sabato 8 aprile i rovesci marceranno alla volta del centro, a partire dalla Toscana e dall'Umbria, per poi guadagnare le restanti regioni centrali, favorendo anche spruzzate di neve oltre i 1200m in Appennino, qui la sequenza tra mattina e pomeriggio:

Nella notte su domenica 9, giorno di Pasqua, i rovesci punteranno verso il meridione e lì insisteranno anche per tutte le 12 ore successive, mentre sul resto del Paese nel pomeriggio si attiveranno nuclei temporaleschi sulle zone interne appenniniche del centro e del nord-est, mentre il sole (guarda che combinazione) resisterà assoluto protagonista sul nord-ovest.

Durante la giornata di Pasquetta un po' di instabilità residua insisterà sul meridione con qualche locale acquazzone pomeridiano, mentre sul resto del Paese splenderà il sole e le temperature risulteranno nel complesso miti.

L'evoluzione successiva vede ancora qualche disturbo da nord-ovest con l'ingresso di fronti strozzati utili solo a sporcare i cieli e a determinare al massimo qualche pioggia passeggera tra nord-est e centro-sud tra martedì 11 e mercoledì 12, ma già l'alta pressione ha voglia di spingere sull'acceleratore e probabilmente ce lo farà vedere intorno a metà mese:

Ecco allora la performance del solito anticiclone africano che quasi tutti i modelli prevedono entro giovedì 13 aprile, almeno sino a domenica 16 aprile con temperature in rialzo sino a valori tardo primaverili. Attendibilità? Quando si tratta di anticiclone, facilmente elevata...purtroppo! Perchè la situazione così sul fronte siccità prendere una piega ancora più grave: