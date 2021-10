L'urlo del MALTEMPO spaventerà ancora il meridione

La riflettività del radar di questa mattina mostra quello che sta succedendo sulla Sicilia, segnatamente sui settori orientali dell'Isola:

Un incessante flusso tra est e sud-est convoglia masse di aria molto umida in direzione della Sicilia orientale. I rilievi retrostanti esaltano questa situazione producendo piogge incessanti che sulle pendici dell'Etna hanno già superato i 500mm. Il resto del meridione per il momento non presenta situazioni di rischio, mentre al centro e al nord domina solida l'alta pressione.

La situazione all'estremo sud tenderà temporaneamente a migliorare nella giornata di domani, mercoledi 27 ottobre, per poi ripeggiorare in maniera seria tra giovedi 28 e venerdi 29 ottobre.

Andiamo con ordine: questa è la sommatoria delle piogge previste in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Ancora piogge forti e temporali sulla Sicilia (specie orientale) e sulla punta estrema della Calabria. Temporali si faranno vedere anche nel pressi della Campania, ma il grosso dovrebbe restare in mare aperto. Qualche piovasco potrebbe risalite verso l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo, per il resto tempo stabile.

Questa invece è la situazione prevista per domani, mercoledi 27 ottobre:

La Sicilia e la Calabria ionica avranno una tregua. Rovesci saranno comunque possibili tra la Sicilia occidentale e la Sardegna orientale. Su tutte le altre regioni nessun cambiamento.

