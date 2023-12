L'urlo del LIBECCIO allontana temporaneamente l'inverno dall'Italia, attenzione al MALTEMPO su alcune regioni

Gli abitanti del centro-sud e della Liguria questa mattina uscendo di casa hanno sentito una mitezza insolita. Si tratta delle forti correnti di richiamo da sud-ovest che precedono un sistema frontale che si trova al momento sulla Francia. Il freddo resiste solo in Valpadana, che è impossibilitata ad essere raggiunta dall'aria mite meridionale.

Vediamo subito la situazione in Europa attrarverso l'occhio del satellite in movimento:

Ecco il lungo pellegrinaggio di nubi che dalla Penisola Iberica raggiungono le nostre regioni centro-settentrionali. Al momento sono presenti rovesci di pioggia a tutte le quote tra la Liguria e l'alta Toscana. Sul resto d'Italia transita una nuvolosità medio-alta che non produce fenomeni, in un contesto molto mite.

Il fronte principale è ubicato tra la Penisola Iberica e la Francia e raggiungerà le regioni settentrionali questa sera. Vediamo allora la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia fino alle 7 di domani mattina, sabato 2 dicembre:

Al nord e sulla Toscana maltempo con rovesci anche forti sulla Liguria centro-orientale, l'alta Lombardia e il Triveneto. Quota neve oltre i 1500 metri sulle Alpi. Piovaschi anche sulla Sardegna, sul Lazio e l'Umbria occidentale, per il resto tempo asciutto.

Netta suddivisione climatica tra la Valpadana e il centro-sud. Ecco le temperature attese in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

In Pianura Padana FREDDO, con valori massimi prossimi ai 4-5°. Sul resto d'Italia MITEZZA ESASPERATA con punte di 23° in Sardegna ed in Sicilia, ma 20-21° saranno probabili su molte aree.

Infine, questa è la tendenza del tempo per domani, sabato 2 dicembre:

L'arrivo di aria molto fredda in quota (circa -25° a 5000 metri) potrebbe innescare temporali nelle ore centrali della giornata che dal basso Piemonte si porteranno sulla Liguria. Possibili fenomeni di grandine. Quota neve in calo sulle Alpi occidentali fino a 800 metri in Val d'Aosta. Rovesci di pioggia al centro e sul nord-est con quota neve qui ancora elevata, attorno a 1400-1500 metri. Su tutte le altre regioni tempo asciutto a parte piovaschi sulla Sardegna e sulla Campania. Molto mite al centro e al sud, più freddo al nord. Ventoso ovunque e mari in cattive condizioni.

