L'ultimo FREDDO di primavera, poi spazio all'anticiclone

SITUAZIONE: una massa d'aria fredda coinvolge ancora il nostro Paese, specie il versante adriatico, dove determina rovesci di neve sui rilievi appenninici tra Abruzzo, Molise e Lucania, ma anche sul Gargano e le Murge. Il maltempo comunque si attenuerà entro sera, quando il flusso freddo comincerà anche ad esaurirsi, pur rimanendo attivo almeno sino all'alba di giovedì, come mostrano le termiche previste dal modello europeo a 1500m proprio per domattina:

EVOLUZIONE: l'aria fredda dunque abbandonerà la Penisola nel corso di giovedì ma sino a venerdì mattina le temperature risulteranno ancora basse. Condizioni di instabilità interverranno a ridosso delle Isole Maggiori, coinvolte da una blanda circolazione depressionaria, che favorirà anche alcuni rovesci sparsi sino a sabato. Tali disturbi andranno successivamente attenuandosi, con l'allontanamento della massa d'aria instabile in mare aperto verso lo Jonio.



RIMONTA dell'ANTICICLONE: l'anticiclone diverrà la figura predominante per tutta la prossima settimana, favorendo anche un progressivo rialzo delle temperature, che si porteranno anche su valori superiori alla media stagionale. Ecco l'anticiclone cosi come viene visto nella giornata di martedì 7 aprile: