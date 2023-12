L'obiettivo è SCACCO MATTO all'alta pressione con FREDDO e NEVE, ci sarà? Si vede?

In verde e marroncino le nevicate indotte dallo sbarramento da nord previste dal modello europeo tra il 20 e il 23 dicembre, quando (anche se per poco) le correnti da nord-ovest, associate al transito di un paio di impulsi freddi, proveranno a lambire le Alpi, determinando fenomeni soprattutto sui versanti esteri e marginalmente anche su quelli di confine.

Poi interverrà ancora l'anticiclone, non fortissimo, ma sufficiente a deviare tutto verso est, con buona pace di chi aspettava l'inverno con freddo e neve per Natale:

Il problema è duplice: l'anticiclone che dorme sempre sdraiato comodamente alle nostre latitudini, il vortice polare che di conseguenza non subisce iniezioni di aria calda e gira compatto a pieno regime tenendosì tutto il freddo per sè, senza mai scaricarlo alle basse latitudini. Di conseguenza ogni anno non cambia nulla: è sempre la stessa musica!

Tra San Silvestro e Capodanno è possibile che intervenga una lieve frenata della corrente a getto: subito una saccatura sarebbe pronta ad inserirsi nel Mediterraneo, determinando un peggioramento piovoso su mezza Italia: