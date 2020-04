L'Italia sospesa tra le piogge che stentano e l'anticiclone dispettoso

COMMENTO: c'è l'anticiclone africano, quello nord-europeo, c'è l'aria fredda in rientro dall'est europeo e ci sono le depressioni in sfondamento da ovest. L'Italia si trova marginalmente coinvolta da tutte queste figure e da nessuna veramente. Di conseguenza paga il prezzo di color che son sospesi e sperimenta condizioni atmosferiche non chiaramente definite, in cui le piogge stentano, prevalgono gli sbalzi termici e le schiarite, e non accade dunque mai nulla di veramente importante. Lo si vede bene dalla carta qui sotto, prevista per la serata di domenica 19 aprile, che riassume graficamente quanto appena esposto:

SITUAZIONE: la pressione sull'Italia è in temporaneo e parziale aumento e il tempo rimarrà complessivamente buono o discreto, salvo velature passeggere e modesti annuvolamenti in Sardegna. Le temperature, ancora decisamente basse nei valori minimi, tenderanno ad aumentare progressivamente, specie in quelli massimi diurni.



EVOLUZIONE: nel fine settimana un flusso instabile da sud ovest segnalerà l'avvicinamento (ma non lo sfondamento) di una saccatura dal Mediterraneo occidentale. Ne conseguiranno condizioni di variabilità e farà più caldo, specie sulle isole, a causa di un richiamo di correnti meridionali. Nubi irregolari faranno la loro comparsa al nord-ovest e su regioni tirreniche e Sardegna e già nella notte tra sabato e domenica potrebbe piovere su Levante ligure e soprattutto Toscana, nord dell'Umbria e delle Marche, come mostra la seguente mappa relativa a quell'intervallo temporale tratta dal nostro modello:

DOMENICA e LUNEDI: se nella giornata di domenica l'area depressionaria presente ad ovest dell'Italia farà pochi progressi verso est, consegnando un tempo irregolarmente nuvoloso su versanti occidentali e più favorevole a schiarite su quelli orientali, nella notte su lunedì e nelle successive 12-24 ore, un certo avvicinamento del maltempo da ovest potrebbe portare piovaschi in Sardegna e piogge sul nord-ovest, l'alto e medio Tirreno e la fascia appenninica del centro in generale, qui la sequenza dei fenomeni prevista tra la notte su domenica e l'alba di lunedì e nelle successive 12 ore:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: il successivo ingresso di aria fredda ma secca da est, previsto dalla serata di lunedì inibirà i fenomeni e riporterà condizioni asciutte, abbassando peraltro le temperature. Niente caldo: niente rovesci o temporali, ma solo annuvolamenti irregolari lungo l'Adriatico e al nord-ovest. Resta comunque da capire l'evoluzione per il week-end del 25 aprile: lì potrebbe intervenire nuovamente qualche interazione tra masse d'aria con formazione di una depressione e conseguente maltempo, da confermare!



OGGI: al nord cielo velato ma con prevalenza di sole, temperature massime in rialzo, al centro nubi sparse in arrivo sulla Sardegna, bel tempo altrove, temperature massime in rialzo, al sud soleggiato e mite. Venti in generale attenuazione.

------------------------------------------------------------------

