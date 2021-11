L'Italia non si libera del MALTEMPO: ancora rischio NUBIFRAGI, vediamo dove

Il Mediterraneo continua ad ospitare una depressione che dispensa maltempo segnatamente sulla Sicilia. Nelle ultime 24 ore l'isola è stata nuovamente colpita da fenomeni estremi con grandinate, nubifragi e trombe marine. Un po' di pioggia si è fatta vedere anche al nord e al centro, ma nulla di intenso.

Diamo subito un'occhiata a dove sta piovendo questa mattina in Italia:

Sulla Sicilia centro-orientale è ancora attivo il cluster temporalesco che da oltre 24 ore sta tormentando l'Isola con fenomeni molto forti. Altri rovesci sono presenti in prossimità del Lazio e sulla Sardegna orientale, mentre al nord precipitazioni residue interessano l'estremo nord-ovest. Su tutte le altre regioni il tempo è asciutto.

Cosa capiterà nella giornata odierna in Italia? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 20 di questa sera:

Occhi ancora puntati tra la Sicilia e la Calabria dove si temono altri NUBIFRAGI nell'arco della giornata. Rovesci anche sulla Sardegna e parte del centro-sud peninsulare, specie il lato tirrenico; piogge residue al nord in attenuazione dopo mezzogiorno, per il resto tempo asciutto.

Domani, giovedi 18 novembre, il vortice dovrebbe finalmente allentare la presa sull'Italia:

Ancora qualche rovescio o piovasco sulla Sardegna, il versante adriatico e al sud. Migliorerà finalmente la situazione in Sicilia dove gli eventuali rovesci diverranno sporadici e non intensi. Temperature miti di giorno e ventilazione ovunque in attenuazione.