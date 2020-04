L'Italia come la Monument Valley: deserta e senza pioggia, quando cambierà il tempo?

Visitare l'Italia oggi è come entrare in un film post apocalittico, dove la realtà però ha superato la fantasia. Sono comunque scenari di grande fascino, tutte queste città apparentemente abbandonate ci appaiono in tutta la loro nuda bellezza, i grattacieli che sono spuntati come funghi nelle nostre città sembrano le grandi rocce monolitiche della Monument valley (qui il John Ford point):

Cosi come i viali sembrano infiniti e ci ricordano il Forrest Gump point, dove il mitico Tom Hanks pronunciò la famosa frase: "sono un po' stanchino, credo che tornerò a casa ora".

A ricordarci la Monument Valley c'è poi quel sereno profondo e costante, quel secco che sembra aver messo radici, quell'anticiclone beffardo e sadico che è arrivato proprio nel momento in cui nessuno ne sentiva la mancanza. Rimarrà in nostra compagnia almeno sino a sabato, forse anche di più, perché il guasto previsto tra Pasqua e Pasquetta coinvolgerà probabilmente Regno Unito ed Iberia, al massimo la Francia, ignorando con buona probabilità il centro del Continente e lasciandoci ancora in una sorta di "limbo", in cui non accade nulla di serio.



Seguite tuttavia tutti gli speciali dedicati al "tempo di Pasqua".



Qualcosa di più serio potrebbe avvenire dopo la metà del mese, quando i modelli però pasticciano non poco, suggerendo soluzioni tutte diverse, ma che vanno comunque nella direzione di un CAMBIAMENTO almeno parziale. Certo stupisce che, con tutto il freddo che si è accumulato al Polo durante l'inverno, la primavera sia incapace di farci vivere quelle NECESSARIE fasi piovose, che dovrebbe caratterizzare il mese di aprile.



Vedremo se la parte finale del mese saprà offrirci di meglio, altrimenti l'attenzione e le speranze di pioggia diffusa saranno tutte affidate a maggio, che solitamente non tradisce quasi mai le aspettative.



OGGI e DOMANI: bel tempo su quasi tutto il Paese, salvo residui addensamenti all'estremo sud ma con scarso rischio di pioggia e addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, anche qui senza conseguenze. Temperature in lieve aumento nei valori massimi con punte locali sino a 22-23°C.

