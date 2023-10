L’ESTATE sembra non finire MAI: il MOSTRO ANTICICLONICO farà impennare ulteriormente le temperature!

Questa mattina vi facciamo vedere come si presenta il mostro anticiclonico che sta soggiogando da settimane il clima di mezza Europa:

L'aria bollente viene prelevata direttamente dal tropico ed immessa con un meccanismo perverso nella grande vela dell'alta pressione che continua a gonfiarsi senza sosta. L'apice di questa situazione verrà toccata nella giornata di domenica 8 ottobre quando probabilmente cadranno diversi record termici al rialzo sulle regioni centro-settentrionali.

Il mostro dovrebbe iniziare ad abbassare la testa molto lentamente nell'arco della settimana prossima, ma servirà ovviamente tempo per eliminare questo macigno dalla scena europea.

La seconda mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 6 ottobre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Un po' di nubi sparse o velature su tutte le regioni con cielo frequentemente lattiginoso. Segnaliamo la possibilità di qualche rovescio pomerdiano sull'Appennino meridionale, nient'altro.

Queste sono le temperature attese alle ore 14 di oggi pomeriggio:

28-29° ancora comodamente a portata di mano lungo le regioni tirreniche e le Isole. Quasi tutte le temperature saranno sopra i 25°...insomma, l'ennesima giornata di un'estate che sembra non finire mai.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 7 ottobre, sempre tra le 8 e le 16:

Ancora un po' di nubi sparse al sud e sulle Isole, gran sereno altrove e con temperature in ulteriore aumento.

RIASSUMENDO: Questa situazione raggiungerà il suo culmine domenica 8 ottobre, quando si potrebbero registrare valori termici mai visti prima sulle regioni centro-settentrionali. Il mostro anticiclonico dovrebbe iniziare a perdere forza nella settimana prossima, ma ci vorrà ancora tempo per tornare a un clima più normale. Nel frattempo, la giornata odierna sarà caratterizzata da un cielo spesso lattiginoso, con qualche nube sparsa al sud e sull’Appennino meridionale, dove non si esclude qualche rovescio pomeridiano. Le temperature saranno ovunque sopra i 25°, con punte di 28-29° lungo le regioni tirreniche e le Isole. Un’estate che sembra non finire mai e che pone interrogativi sul cambiamento climatico in atto.

