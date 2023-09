L'ESTATE non intende abdicare prima del...

Ci risiamo. Un altro anticiclone anomalo che sembra destinato a lunga vita sull'Europa. Paradossalmente, nonostante il caldo estremo che si è manifestato sul nostro meridione, a luglio in Europa faceva complessivamente più fresco, in Scandinavia e Regno Unito si susseguivano le depressioni e sapete bene quanti risvolti temporaleschi anche violenti ci sono stati al nord.



Anche l'agosto era iniziato con un passaggio temporalesco non trascurabile, tanto che sin quasi a Ferragosto l'estate era rimasta nei binari di un confortante ritorno alla normalità, invece poi sono partiti gli exploits anticiclonici estesi a gran parte del Continente ed ora si farà fatica ad uscirne, come spesso del resto capita a settembre.

A salvarci da una calura francamente eccessiva ci penserà un flusso di correnti fresche in arrivo lunedì 4 settembre dai Balcani, come vediamo nella mappa qui sotto, che convergeranno in un minimo presente sullo Jonio: poca cosa in termini precipitativi, anzi quasi il nulla, ma termicamente limiteremo i valori quasi eccezionali che si registreranno invece in Francia:

Da mercoledì 6 però questo flusso andrà affievolendosi e sarà calma piatta e ancora caldo per tutti, con massime che potranno toccare facilmente i 30°C su diverse località.

Si andrà avanti così probabilmente sino a domenica 10 settembre, quando si scorge un tentativo delle correnti atlantiche di portare un fronte a ridosso delle Alpi, ma con risvolti scarsi sul catino padano, nulli sul resto del nord e naturalmente al centro e al sud. Ecco comunque il tentativo:

E allora quando intende ABDICARE defintivamente la stagione estiva?

E' possibile che ci siano altri tentativi delle perturbazioni atlantiche entro metà mese con qualche fenomeno un po' più efficace, ma se la stagione andrà come negli ultimi anni, l'uscita di scena dell'estate non potrà che arrivare solo con la fine del mese.

Seguiremo comunque tutti gli sviluppi!