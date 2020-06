L'estate muove i primi passi sotto i TEMPORALI

L'immagine satellitare nel campo del visibile scattata questa mattina alle 7 è molto eloquente:

In Italia, fatta eccezione per un po' di nubi basse in Liguria e velature sulle Isole, il tempo è buono. Il nostro occhio deve però puntare a nord-ovest, in prossimità del Regno Unito, dove si staglia un'attiva perturbazione seguita da aria alquanto fredda per la stagione.

Questa perturbazione avrà un'azione "di maglio" nei confronti del debole tessuto anticiclonico ancora presente sul Mediterraneo. Nelle prossime 24 ore macinerà chilometri verso sud-est e domani mattina la ritroveremo posizionata tra il Mediterraneo occidentale e la Francia meridionale.

Sarà questo sistema a determinare un intenso peggioramento sull'Italia tra giovedi e venerdì, prima al nord e poi anche al centro-sud con drastico calo delle temperature.

Oggi, mercoledi 3 giugno, avremo una giornata di attesa. Ecco la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia fino alle ore 20 odierne:

Dopo un avvio abbastanza soleggiato, il cielo tenderà a coprirsi al nord e nelle aree interne dell'Italia centrale nel corso del pomeriggio. Su queste zone si prevede l'innesco di rovesci e qualche temporale che per il momento non avranno carattere diffuso e persistente.

Sul resto d'Italia tempo nel complesso buono o con nubi di poco conto.

Il peggioramento vero e proprio interesserà il nord e la Toscana nella giornata di giovedi 4 giugno; venerdi 5 giugno i massimi effetti saranno invece relegati al Lazio, la Campania e il nord della Calabria dove sono attesi fenomeni intensi. Ne parleremo diffusamente nell'arco della mattinata.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

