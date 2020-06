L'ESTATE mette il pilota automatico, ma qualche TEMPORALE sarà possibile sulle Alpi

Ecco la vasta isola di sereno che questa mattina interessa buona parte del Continente Europeo:

Si tratta dell'alta pressione che quest'oggi raggiunge la fase di massimo sviluppo. La figura stabilizzante risulta un po' insidiata sia dalle umide correnti atlantiche che scorrono più ad ovest, sia da una circolazione fresca ed instabile presente sull'Europa orientale.

Nei prossimi giorni la cupola di alta pressione verrà smantellata sui settori dell'Europa centro-settentrionale, dove il tempo tornerà instabile. Da noi invece l'estate dovrebbe reggere almeno fino alla fine del mese, concedendo solo qualche temporale su limitati settori del nord e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio.

Come si comporterà il tempo nella giornata odierna in Italia? La mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese fino alle ore 20 di mercoledi 24 giugno:

Temporali di stagione si svilupperanno su Alpi e Prealpi tra il pomeriggio e la serata. Il rischio di sconfinamenti in pianura sarà basso. Qualche temporale sempre nel pomeriggio non si esclude sulla Calabria, in attenuazione al calare del sole. Sul resto d'Italia tempo stabile, soleggiato e caldo.

Nella giornata di domani, giovedi 25 giugno, qualche fenomeno temporalesco potrebbe sconfinare sulle pianure del Piemonte e dell'alta Lombardia in serata, per il resto situazione invariata.

