L'estate mette il pilota automatico fino a Ferragosto

L'immagine scattata questa mattina dall'occhio vigile del satellite mostra un'Italia quasi completamente sgombra da nuvolosità significativa:

Il tempo è definitivamemte migliorato anche al meridione. C'è però un'infiltrazione di aria più fresca in quota che ha acceso un piccolo nucleo temporalesco ad ovest di Torino. E' il segnale che l'alta pressione non si presenta inossidabile alle quote superiori e nei prossimi giorni questa non-coerenza si manifesterà con qualche temporale al nord, specie lungo le Alpi.

Si tratterà comunque di temporali di stagione che non mineranno la solidità dell'estate.

Ecco la previsione fino alle ore 20 di oggi, lunedi 10 agosto:

Bel tempo ovunque, Qualche temporale di stagione sulle Alpi tra pomeriggio e sera con locali sconfinamenti verso la pianura piemontese. Dall'altro capo dell'Italia si segnala la possibilità di qualche temporale sempre nel pomeriggio tra la Calabria e la Sicilia, in attenuazione in serata.

Caldo molto fastidioso, con punte di malessere fisico sulla Pianura Padana e nelle aree interne del centro.

Per domani, martedi 11 agosto, nessun cambiamento sostanziale.

