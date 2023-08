L'estate messa all'angolo: la stagione SI SCUOTE, giÃ¹ le TEMPERATURE e TEMPORALI pericolosi da...

Che botta d'acqua signori! Alcuni modelli vedono davvero un grosso cambiamento del tempo dal fine settimana, specie per domenica, altri inquadrano comunque l'inserimento di una perturbazione temporalesca seguita da freschi venti di Maestrale; insomma, ci siamo!



La lunga fase anticiclonica caratterizzata dalle temperature bollenti che ci sta accompagnando e che ancora insisterà sino alla prima parte di sabato 26 agosto, è destinata ad uscire di scena.

Lo farà certamente al prezzo di qualche violento nubifragio, con tanto di grandine e vento, cominceranno a farsi notare sulle coste le prime trombe marine, segnale di un mare ormai caldo, tipico della fine della stagione.

Anche se al sud in questa prima fase non sono previste precipitazioni rilevanti, la rinfrescata sarà generale all'arrivo del Maestrale, come ci segnala questa mappa prevista per il pomeriggio di lunedì 28 agosto a 1500m, dopo il passaggio temporalesco, il sud si appresta ad uscire dalla calura, gli altri ne sono già fuori:

Diamo un'occhiata anche al vortice ciclonico in quota che dovrebbe insistere per qualche ora sul settentrione nelle ore centrali di domenica a 5500m:

E adesso tenetevi forte: ci sono le mappe con la sommatoria dei fenomeni previsti tra domenica 27 e l'alba di martedì 29 agosto. Partiamo dalla sommatoria che ci propone il modello canadese, ben 322mm tra Ossola, Verbano, Canton Ticino, ovest milanese, forse un po' troppi, temporali sino a Roma:

Ed ecco il modello americano, che vede comunque precipitazioni di una certa rilevanza, più sul settore alpino e prealpino, sul nord-est e l'alta Toscana, ma senza risparmiare la costa tirrenica:

Per finire ecco il modello tedesco che segnala accumuli notevoli sulla Lombardia, compresa Milano, ma anche e soprattutto sulle Alpi orientali e sulla pianura friuliana, non mancano fenomeni anche sul Genovesato in Liguria e nelle zone interne di Toscana e Lazio per stau indotta dai venti di Libeccio, qualche rovescio anche in Campania:

E potrebbe non finire qui, perchè il tempo rimarrebbe variabile, a tratti anche molto instabile, negli ultimi giorni di agosto e nei primi giorni di settembre; si tratta però solo di ipotesi, seguite tutti i nostri aggiornamenti...