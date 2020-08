L'ESTATE allontana i TEMPORALI dall'Italia

Sull'Italia torna l'estate! Dopo gli ultimi temporali di questa notte tra la Lombardia e il nord-est, il tempo volge al bello su tutta la nostra Penisola. Questa mattina, tuttavia, il cielo non è ancora del tutto sgombro da nuvolosità, come mostra l'ultima immagine da satellite:

Pur prevalendo nettamente le schiarite sugli annuvolamenti, il cielo non si presenta ancora completamente sereno sull'Italia. Gli ultimi temporali li vediamo in alto a destra dell'immagine e sono in fuga verso l'Europa orientale.

Come era in previsione, nessuna rottura estiva...anzi, l'estate torna in sella in Italia con tutto il suo campionario di sole e caldo.

Per la giornata odierna, mercoledi 19 agosto, c'è poco da segnalare:

A parte qualche breve ed isolato temporale di stagione lungo la dorsale appenninica e sull'estremo nord-est durante il pomeriggio, il cielo sarà sereno su tutta l'Italia.

Le correnti da nord-ovest affluite dietro il passaggio instabile manterranno ancora per oggi un caldo sopportabile al nord e al centro. Il caldo resterà invece fastidioso al meridione e sulle Isole.

Per domani, giovedi 20 agosto, bel tempo ovunque e temperature in aumento.

