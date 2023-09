L'AUTUNNO prova ad entrare in scena con TEMPORALI anche FORTI, ma l'ESTATE...

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar che inquadra le piogge che stanno al momento cadendo sull'Italia.

Una schiera di rovesci e temporali fungono da tracciante per un richiamo di correnti umide al suolo tra est e sud-est che si diparte dall'Adriatico verso le pianure del nord. Su tutte le altre regioni il tempo risulta buono o con nubi di poco conto. Questa situazione si manterrà inalterata per quasi tutta la mattinata, mentre nel pomeriggio i temporali si trasferiranno sui rilievi del nord e nelle aree interne del centro con un miglioramento che dovrebbe intervenire sulle pianure.

Non è finita! Nella giornata di domani, sabato 16 settembre, un nuovo nucleo instabile potrebbe mettere sotto torchio il settore di nord-ovest, anche se le mappe non sono molto concordi sugli eventuali accumuli piovosi...in attesa poi di una domenica pienamente estiva con temperature molto elevate specie al centro e al sud.

Andiamo con ordine. La prima mappa mostra il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di venerdi 15 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole):"

Rovesci o temporali specie in mattinata su alta Lombardia, parte del Piemonte e l'alto Adriatico. Nel pomeriggio i fenomeni dovrebbero concentrarsi sui rispettivi rilievi, mentre sulle pianure il tempo migliorerà. Più sole su Liguria, Tirreno, Isole e al sud.

Queste sono le temperature previste in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio. Vi consigliamo sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo:

Ritroviamo punte di 33° sulla Sardegna e la Sicilia, 32° in Calabria e 31° sulla Puglia e la Lucania.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, sabato 16 settembre, sempre tra le 8 e le 16:

Nuovo corpo nuvoloso in risalita verso il nord-ovest con rovesci e temporali anche forti tra Liguria e basso Piemonte. Nubi sparse sul resto d'Italia, specie sul Tirreno e la Sardegna dove non si escludono isolati piovaschi, per il resto schiarite prevalenti.

RIASSUMENDO: Il weekend in Italia sarà segnato da una situazione meteorologica contrastata, con piogge e temporali al nord e sole e caldo al centro-sud. Venerdì 15 settembre i fenomeni più intensi si verificheranno in mattinata su alta Lombardia, parte del Piemonte e l’alto Adriatico, mentre nel pomeriggio si sposteranno sui rilievi. Sul resto del Paese il tempo sarà buono o con nubi di poco conto. Sabato 16 settembre un nuovo nucleo instabile porterà rovesci e temporali anche forti tra Liguria e basso Piemonte, mentre sulle altre regioni le nubi saranno sparse e potranno dare qualche piovasco isolato. Domenica 17 settembre il tempo sarà estivo con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature molto alte, specie al centro-sud dove si potranno superare i 35°C. Si consiglia di seguire le previsioni meteo aggiornate per eventuali cambiamenti o allerte.

