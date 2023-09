L'autunno fa un passo avanti: ci sono BUONE NOTIZIE sul medio-lungo termine

Il grande trenino delle perturbazioni atlantiche sta scendendo di latitudine. E' questa è decisamente una buona notizia in chiave autunnale, perchè pone un freno al dominio quasi assoluto degli anticicloni.

Deve piovere signori, e deve farlo con una certa frequenza. E il modo migliore perchè questo avvenga è beneficiare del supporto del flusso perturbato atlantico, che finalmente sembra destinato a coinvolgere almeno parzialmente il nostro Paese a partire dalla terza decade di settembre.

Vediamo allora alcuni esempi di saccature che potrebbero cominciare a coinvolgere l'Italia a partire dal settentrione:

Sono tutti guasti più o meno incisivi ma che testimoniano che qualcosa sta cambiando. Ovviamente non possiamo sperare, non abitando nel Regno Unito, che tale flusso continui per settimane, ma basterebbero già due o tre passaggi come quello che vi indichiamo qui sotto, per ridimensionare anzitutto il surplus termico che è andato accumulandosi anche nei mari, e poi per dare fiato ai nostri fiumi:

L'indebolimento dell'anticiclone si nota anche nella mappa seguente, dove si vede finalmente la corrente a getto (fiume d'aria che passa 10km sopra le nostre teste) ormai appoggiata al settore alpino, una gran bella notizia anche questa, l'autunno è davvero più vicino, perchè ogni stagione signori, deve fare il suo corso; il pensare di vivere un'eterna estate solo per soddisfare la nostra voglia di vacanze o per finanziare il turismo, si scontra con una realtà ambientale preoccupante, fatta ormai di troppo sole e troppo caldo: