L'autunno bussa alla porta con il suono del TEMPORALE

L'immagine satellitare di questa mattina alle 7 assomiglia ad un campo di battaglia:

L'azione dell'aria piu fredda alle quote superiori sviluppa temporali di matrice marittima che in alcuni casi riescono a raggiungere alcuni tratti di costa. Si tratta di fenomeni locali, ma talora intensi che dove colpiscono possono riversare al suolo cumulate piovose importanti.

Qualche temporale è presente questa mattina anche tra l'alto Piemonte e l'alta Lombardia, per il resto abbiamo nubi sparse alternate ad ampi spazi di cielo sereno.

Cosa succederà nelle prossime 24-36 ore in Italia? Resteremo tra le grinfie di una circolazione depressionaria attiva soprattutto in quota. Di conseguenza sia oggi (lunedi 21) che domani (martedi 22 settembre) saremo alle prese con temporali sparsi che seppure non organizzati, potrebbero risultare anche intensi laddove colpiranno.

La seconda cartina mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, martedi 22 settembre:

In questi casi è molto difficile stabilire dove colpiranno i fenomeni. Tuttavia quasi tutto il nord e il centro sarà a rischio rovesci e temporali alternati comunque a belle fasi di tempo soleggiato. Qualche temporale si prevede anche sullo Stretto di Sicilia.

Temperature in genere gradevoli, ancora un po caldo al meridione dove i fenomeni temporaleschi saranno più scarsi.

Poche le novità per domani, martedi 22 settembre, mentre per mercoledi 23 è atteso l'arrivo di un sistema frontale organizzato. Ne riparleremo.

