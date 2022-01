L'anticlone leva le tende dall'Italia, lasciando spazio all'INVERNO

Primi segni di cedimento del super anticiclone che ha monopolizzato per intero il periodo di Capodanno, non solo in Italia, ma su gran parte del nostro Continente. L'immagine satellitare in movimento mostra l'opera di erosione della sua parte settentrionale ad opera delle correnti atlantiche:

La nostra Penisola resterà ancora immersa tra nubi basse e nebbia per l'intera giornata odierna, con mitezza in quota sebbene in attenuazione rispetto ai giorni scorsi.

A partire dalla giornata di domani, martedi 4 gennaio, si presenteranno le prime piogge al nord e sull'alta Toscana che anticiperanno un peggioramento più consistente tra mercoledi 5 e giovedi 6 gennaio, con il successivo ritorno di un po' di freddo sulle nostre regioni. In altre parole, torneranno le piogge ed anche un po' di neve a bassa quota nella giornata dell'Epifania.

Per la giornata odierna, lunedi 3 gannaio, ancora pochi cambiamenti in Italia. Vi mostriamo la mappa del soleggiamento prevista tra le 9 e le 15 di oggi:

Ancora tanta nebbia sulle pianure del nord con qualità dell'aria scadente. Molto mite in quota, ma con temperature in calo rispetto ai giorni scorsi. Banchi di nubi basse su Liguria, Tirreno e Sardegna con occasionali pioviggini, per il resto cielo sereno o velato dal transito di nubi medio-alte.

Questa invece è la situazione prevista per martedi 4 gennaio:

Prime piogge in Liguria e sul Friuli nell'arco della giornata. Pioviggini sulle pianure e sollevamento della nebbia. Prime nevicate sulle Alpi sopra i 2000 metri, per il resto situazione ancora invariata.