L'anticiclone smorza le ambizioni di freddo e maltempo

SITUAZIONE: l'alta pressione stronca le velleità di una saccatura presente sull'ovest del Continente e riporta sul Paese condizioni più stabili, pur concedendo ad un flusso di correnti fresche da nord-est di coinvolgere l'estremo sud con addensamenti e qualche rovescio, specie in mare aperto sullo Jonio, come si nota anche nella mappa seguente:

Sulle altre zone del Paese l'insidia maggiore sarà rappresentato dalle nebbie sulle pianure del nord e nelle valli del centro, stamane già presenti, soprattutto in Lombardia:

Per il resto il sole prevarrà sugli annuvolamenti e anche nel fine settimana l'azione dei fronti legati alla figura depressionaria della Spagna risulterà modesta e limitata a qualche annuvolamento irregolare tra nord e centro.



PROSSIMA SETTIMANA: l'anticiclone riuscirà ancora ad avere la meglio sul flusso instabile proveniente da ovest e solo sul finire della settimana, cioè tra giovedì 12 e venerdì 13, il modello europeo prevede un parziale sfondamento di un corpo nuvoloso con annesse precipitazioni lungo l'alto e medio Tirreno, come mostrato qui sotto:

LUNGO TERMINE: al momento sembrano diminuire le possibilità che l'anticiclone favorisca indirettamente un rientro di aria fredda da est dopo la metà del mese, ipotesi che il modello americano sposta ora all'inizio della terza decade di novembre. Strada peraltro sbarrata anche alla penetrazione decisa di perturbazioni atlantiche, proprio perché la radice subtropicale dell'anticiclone potrebbe rimanere parcheggiata tra nord Africa e Mediterraneo centrale. Insomma una stasi (speriamo temporanea) delle condizioni atmosferiche.



OGGI: banchi nuvolosi irregolari tra nord e centro con prevalenza di sole, ma sulle zone pianeggianti situazioni nebbiose, solo in parziale dissolvimento durante le ore centrali del giorno. Al sud nuvolaglia sparsa, specie lungo l'Adriatico, associata a locali piovaschi o rovesci su Puglia, Calabria jonica e soprattutto in mare aperto sullo Jonio. Temperature miti per il periodo con punte anche superiori ai 20°C, appena un po' di freddo umido nella aree nebbiose.

