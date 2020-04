L'ANTICICLONE si prepara ad entrare in scena: starà con noi per diversi giorni!

SITUAZIONE: la massa d'aria fredda che ha interessato l'Italia negli ultimi giorni si allontana verso est, mentre a ridosso delle Isole Maggiori è presente dell'instabilità che favorirà annuvolamenti e qualche rovescio sino a sabato, per il resto andrà progressivamente affermandosi un campo di alta pressione con tempo soleggiato, associato ad un graduale rialzo delle temperature, specie nei valori massimi.



VACANZE di PASQUA: chi non avrebbe voluto godersi qualche giorno nelle città d'arte, al mare o sui monti, ma dobbiamo resistere e aspettare tempi migliori, anche se il tempo nei prossimi giorni farà di tutto per invitarci a trasgredire, inanellando una serie di giornate fantastiche. Dobbiamo restare a casa, senza furbizie, senza stratagemmi, perché altrimenti potremmo esserne proprio noi a pagarne le conseguenze più gravi. Il mare, le Alpi, le città d'arte saranno sempre lì ad aspettarvi, ma questo è il tempo della prudenza! Godiamoci allora Corfù, il Pordoi e Siena direttamente da casa nostra senza se e senza ma!

SICCITA': il problema della siccità, presente in alcune regioni, potrebbe aggravarsi solo se l'anticiclone decidesse di restare con noi tutto il mese di aprile e se a maggio non piovesse in maniera importante. Se invece, come abbiamo ragione di pensare, nella seconda metà del mese in corso la configurazione barica dovesse mutare, consentendo precipitazioni, ecco che il problema rientrerebbe senza troppi problemi, come già accaduto in passato.



EVOLUZIONE: nel corso del fine settimana l'anticiclone andrà ulteriormente rinforzando e anche sulle Isole Maggiori il tempo si stabilizzerà. Le temperature aumenteranno ma il rialzo risulterà più importante nel corso della prossima settimana, specie al nord e lungo il versante tirrenico, dove ci attendiamo punte anche superiori ai 22°C nelle grandi aree urbane lontane dal mare.



DA NOTARE: una lieve ansa depressionaria in quota sulle nostre regioni meridionali. Potrebbe essere foriera di qualche episodio di instabilità pomeridiana nelle zone interne ed appenniniche da martedì 7 aprile in poi.



CAMBIAMENTO: nella seconda decade del mese molti modelli vedono cambiamenti, alcuni anche vistosi, come una nuova irruzione fredda dal nord Europa e conseguenze depressionarie sul Mediterraneo con annesse precipitazioni. Seguite i nostri approfondimenti.



OGGI: bel tempo al nord e al centro, nubi sparse con qualche locale rovescio sulla Sardegna; al sud nubi residue ma senza più fenomeni e prevalenza di sole, ma sulla Sicilia e le isole minori nuvolaglia con locali rovesci. Temperature minime ancora decisamente inferiori alla media, massime in lieve o moderata ripresa e su valori miti.

