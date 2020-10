L'anticiclone si impone ma non troppo: martedì al nord tornerà la PIOGGIA

L'alta pressione regala scenari come questo: tramonti arrossati in quota e formazioni di nubi basse nel fondovalle. Per fortuna spesso in questi giorni anche dalle pianure e dalle coste abbiamo ammirato tramonti del genere in aria secca.

SITUAZIONE: una zona anticiclonica protegge il Paese dall'inserimento di nuove perturbazioni di origine atlantica. Tuttavia, a tratti, alcune frange nuvolose solcheranno i cieli del Paese, risultando più compatte su Liguria ed alta Toscana dove, complice il richiamo di aria umida di Libeccio, potranno anche verificarsi deboli precipitazioni nel corso del fine settimana e lunedì:

Le nebbie sul catino padano saranno costantemente disturbate dal passaggio di questi banchi nuvolosi e solo nelle ore notturne potranno risultare più diffuse e recare qualche disturbo alla viabilità, per dissolversi poi rapidamente in mattinata.



EVOLUZIONE: martedì 3 una saccatura si avvicinerà da ovest, indebolendo temporaneamente la struttura anticiclonica e favorendo un moderato peggioramento al settentrione, che dovrebbe favorire piogge (soprattutto ad ovest) sino a mercoledì 4. Qui sotto la sommatoria dei fenomeni prevista dal modello europeo per la fase debolmente perturbata tra martedì e mercoledì:

NUOVA RIMONTA: da giovedì 5 a sabato 7 nuova rimonta di un promontorio anticiclonico e tempo buono ovunque, perché la saccatura affonderà sull'Iberia.



CROLLO ALTA PRESSIONE: sembra probabile da domenica 8 novembre in poi con progressivo ritorno delle precipitazioni su gran parte d'Italia nei giorni successivi. Seguite gli aggiornamenti.



OGGI: bello ovunque, salvo modesti addensamenti locali o velature temporanee del cielo. Temperature in aumento nei valori massimi con punte di 18-20°C.

