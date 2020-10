L'anticiclone resiste ancora ma le PIOGGE incalzano a partire dal nord-ovest

SITUAZIONE: aria progressivamente più umida affluisce al nord e su alto e medio Tirreno, generando nuvolaglia, oppure nel caso delle Venezie, anche delle nebbie sparse. Stamane un'idea del tipo di tempo che prevale su queste zone ce là lo scenario fiorentino di Santa Maria Novella:

Altrove invece prevale il sole e le temperature risultano superiori alla media stagionale, soprattutto nei valori massimi diurni. Una situazione però in fase evolutiva poiché l'anticiclone è atteso in indebolimento, dopo aver peraltro fiaccato anche il fronte in arrivo da ovest e atteso al nord entro le prime ore di venerdì, come dimostra la mappa qui sotto con la sequenza dei fenomeni tra mattina e pomeriggio:

DA NOTARE che il richiamo di correnti meridionali previsto nelle prossime 24 ore farà salire ulteriormente le temperature al sud con punte che venerdì pomeriggio potrebbero raggiungere i 27-28°C localmente.



FINE SETTIMANA: sabato il fronte coinvolgerà ancora Emilia-Romagna ed estremo nord-est, favorendo piogge sparse e qualche rovescio, migliorerà il tempo sul nord-ovest, tenderà a peggiorare al sud con rovesci sparsi, qui la sequenza dei fenomeni previsti tra sabato mattina e sabato pomeriggio:

DOMENICA: da discutere il passaggio di un ulteriore corpo nuvoloso al sud, non visto da tutti i modelli, ma comunque probabile, che rinnoverebbe l'instabilità sul meridione e farebbe comunque calare le temperature.



GUASTO netto tra lunedì e martedì con fronte in azione su tutta la Penisola da nord-ovest verso sud est e precipitazioni diffuse, anche temporalesche, neve sulle Alpi dalle quote medie e formazione di un minimo depressionario al suolo in movimento da nord verso sud. Temperature in calo.



OGGI:

-nuvolaglia e fresco umido al nord-ovest e su alto e medio Tirreno, qualche piovasco sul Piemonte, almeno in parte soleggiato su nord-est ma con qualche nebbia sulla Laguna veneta, bello su est Alpi, sulle restanti regioni bel tempo e clima mite o molto mite al sud.

