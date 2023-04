L'anticiclone proverà a rovinare i piani del MALTEMPO nel corso della prossima settimana

Appena i modelli cercano di cogliere una svolta importante verso piogge diffuse ed abbondanti, ecco che entra in azione il grande difensore del Mediterraneo: Sua Maestà l'anticiclone.



Lo vediamo molto bene dalle mappe previste dal modello europeo per i momenti chiave della prossima settimana: giovedì 13 e sabato 15 aprile.



Tra giovedì 13 e venerdì 14 una perturbazione dovrebbe attraversare la Penisola ma guardate come è ridotta la saccatura che dovrebbe accompagnarla:

Il fronte potrebbe anche passare ma senza essere sostenuto da isobare al suolo in grado di farlo incidere in maniera rilevante, il nord-ovest addirittura potrebbe non vedere quasi nulla.

E che dire del sabato 15 quando un altro bel vortice potrebbe avvicinarsi alle Alpi, ancora una volta il fronte sembra destinato a portare qualche pioggia passeggera della durata di poche ore tra nord-est, centro e poi sud, lasciando il posto subito dopo all'arrivo del Maestrale secco, la sequenza è evidente:

Subito dopo, da lunedì 17 aprile, progressiva rimonta dell'anticiclone che emerge in modo lampante dalla media degli scenari del modello americano almeno sino a giovedì 20 aprile con temperature che punteranno a risalire come fossimo a maggio inoltrato, e state pur certi che questa linea di tendenza facilmente troverà conferma nei fatti:

Poi se vogliamo credere nell'ipotesi in cui vincano "i buoni", eccovi allora qualche scenario piovoso previsto tra giovedì 13 e venerdì 14 dai vari modelli, qui c'è il passaggio per il modello americano nella giornata di giovedì:

Poi ecco la notte su venerdì 14 con i fenomeni localizzati al centro:

E poi la riorganizzazione del fronte nella giornata di venerdì 14 aprile sulle regioni meridionali:

Il modello americano poi si diverte a spalmare le precipitazioni nel week-end 15-16 aprile in seno a questa depressione più o meno incisiva, che i modelli stentano a leggere nei suoi movimenti:

Solo per completezza di informazione ma con affidabilità sotto il 15% vi mostriamo anche la mappa degli accumuli previsti per tutta la prossima settimana sull'Italia, sarebbero di tutto rispetto, se non ci fosse come al solito il rischio di intrusione dell'alta pressione, che è come sempre alto, fino a prova contraria, dunque non fidatevi troppo di questa mappa così ottimista, anzi direi per nulla:

COMMENTO

L'entusiasmo per mappe che finalmente sembrerebbero aprire le paratie della pioggia si smorza non di poco quando, osservando le mappe con l'occhio esperto di chi legge da una vita, si scorge un'invadenza di fondo di una figura anticiclonica che ha condizionato per troppi anni l'andamento delle stagioni e che potrebbe ancora una volta inibire questa congiuntura barica potenzialmente favorevole. Da qui la grande prudenza e razionalità nel commentare queste situazioni.