L'anticiclone pronto a distendersi sull'Italia, al sud ultimi disturbi

CORONAVIRUS nell'aria: sembra la scoperta dell'acqua calda perché in realtà da sempre virus e batteri circolano in troposfera, sospinti e trasportati dai venti, e se trovano condizioni adatte si replicano. Secondo studi scientifici internazionali, ripresi dalla rivista Nature, "centinaia di milioni di virus ogni giorno si depositano sullo strato più basso dell'atmosfera". Secondo il microbiologo Curtis Suttle, microbiologo della University of British Columbia, ogni persona è quotidianamente "colpita" da almeno 25 virus quasi senza accorgersene. Naturalmente per ciascun virus andrebbe valutata la resistenza a grande distanza dal "diffusore o focolaio principale", ma la dichiarazione di ieri dell'OMS è sicuramente destinata a creare ancora maggiore caos nella comunità internazionale.



SITUAZIONE: un anticiclone sta per invadere l'Italia ma sul nostro meridione e sulle Isole Maggiori insisterà sino a sabato mattina una circolazione di aria instabile che determinerà annuvolamenti e anche qualche locale fenomeno all'estremo sud e sulla Sicilia, ma con tendenza a successivo miglioramento. Eccovi comunque la spiaggia di MONDELLO (PA) che testimonia la presenza di una minacciosa nuvolaglia:

A Marostica, nel Veneto, sulla famosa piazza degli scacchi, splende invece il sole, anche se l'aria risulta frizzante anche stamane:

Splendido colpo d'occhio anche in Umbria, da Todi, sulla spianata della magnifica chiesa di Santa Maria della Consolazione:

Queste belle giornate ci accompagneranno per almeno una settimana. L'anticiclone infatti, almeno secondo il modello americano, non darà alcun segno di cedimento ed anzi favorirà un graduale rialzo delle temperature che, nel corso della prossima settimana, toccheranno e localmente supereranno punte massime di 20°C.



EVOLUZIONE: solo durante la seconda decade di aprile sono previsti disturbi al dominio anticiclonico, sino ad allora il tempo si manterrà soleggiato, con giornate quasi in fotocopia e scarsa circolazione dei venti.



OGGI: al sud e sulle Isole Maggiori nuvolosità irregolare, a tratti compatta sulla Sicilia e i settori jonici della Calabria, associata a locali rovesci o piovaschi, maggiori schiarite su nord Sardegna, Campania, Molise e nord Puglia, bel tempo sul resto del Paese. Freddo al mattino, temperature massime in lieve aumento.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------