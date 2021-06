L'alta pressione Ã¨ tra noi: molto SOLE e pochi TEMPORALI sui rilievi

Anche questa mattina diamo la consueta occhiata all'immagine satellitare in movimento che ritrare il tempo delle ultime ore in Europa:

La debole perturbazione che ha rovinato la festa della Repubblica su alcune regioni italiane è stata distrutta dalla rimonta dell'alta pressione in atto sul Mediterraneo.

I sistemi nuvolosi organizzati sono lontani dalla scena italiana ed almeno per le prossime 48-72 ore non dovrebbero intervenire sulla nostra Penisola; spazio quindi al sole e al bel tempo e con temperature in aumento.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata odierna, giovedi 3 giugno:

Fatta eccezione per qualche piovasco di stagione sulle Alpi e forse nelle aree interne del centro durante il pomeriggio, il tempo sarà stabile e soleggiato su tutta la Penisola. Le temperature saranno in aumento, ma senza presentare punte termiche eccessive.

La previsione per domani, venerdi 4 giugno, ricalca grossomodo la situazione odierna:

Ancora rischio di piovaschi di stagione sulle Alpi e qualche nube cumuliforme in Appennino nel pomeriggio, per il resto gran sole e cielo sereno.

