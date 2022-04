L'ALTA PRESSIONE è tra noi, a parte qualche limitato DISTURBO

Ecco la cupola di alta pressione che ha nuovamente messo a sedere nubi e piogge sulla nostra Penisola:

I tentativi di portare la pioggia da ovest ci sarebbero, ma la natura ha deciso che nemmeno questa volta si potrà contare su ciò che si vede alla sinistra dell'immagine. A parte un po' di velature sulle Isole ed i settori di ponente, il tempo resterà stabile, soleggiato e mite almeno fino a venerdi 15 aprile.

A Pasqua potrebbero invece arrivare le solite correnti orientali con un po' di instabilità a spasso per l'Italia associata ad un calo delle temperature. Se ci fidiamo delle mappe a medio-lungo termine, la pioggia al nord potrebbe arrivare dopo il giorno 20, ma è davvero presto per parlarne in questa sede.

La seconda mappa mostra il soleggiamento previsto in Italia tra le 8 e le 15 di oggi, martedi 12 aprile:

Un po' di velature o nubi alte sulla Sardegna, sui settori occidentali e al nord, per il resto soleggiato e con temperature molto miti. Un po' di Scirocco nei pressi della Sardegna con mare mosso, venti deboli altrove.

Questa è la tendenza per domani, mercoledi 13 aprile:

Un po' di nubi sparse qua e la di tipo medio-alto alternate a belle schiarite senza piogge. Possibile presenza di sabbia in sospensione. Scirocco moderato sulle Isole, debole sul resto d'Italia.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località