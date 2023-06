L'alta pressione stroncherà l'egemonia dei TEMPORALI

Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo in questo momento in Italia:

A parte alcune zone della Puglia ancora interessate da qualche temporale, sul resto d'Italia l'aumento della pressione atmosferica ha fatto piazza pulita di nubi e piogge. Nell'arco del pomeriggio si ripresenterà qualche temporale nelle aree interne, ma in maniera assai ridotta ed a carattere locale.

La seconda mappa fotografa la situazione del tempo tra le 14 e le 17 di oggi pomeriggio, venerdi 16 giugno:

Tempo in miglioramento anche al sud a parte qualche rovescio sulla Sicilia settentrionale e la Calabria. Qualche temporale anche sull'Appennino Ligure e soprattutto sulle Alpi, con possibili sconfinamenti tra la sera e la notte verso le pianure del nord-est. Per il resto gran sole.

Questa invece è la situazione fotografata per domani, sabato 17 giugno, sempre tra le 14 e le 17:

Sparirà completamente l'instabilità dal meridione. Qualche piovasco pomeridiano sarà possibile su Alpi, Appennino Ligure e dorsale appenninica centrale, ma cose di poco conto, per il resto soleggiato.

Infine, queste sono le temperature previste in Italia alle ore 16 della giornata odierna, venerdì 16 giugno:

Ulteriore aumento termico al nord, sul Tirreno e la Sardegna. Punte di 31° in Sardegna e 29° in Sicilia; 26-28° in Valpadana. Ancora valori gradevoli in Adriatico e sul meridione peninsulare stante la ventilazione settentrionale.

