L'alta pressione cede un po': tra martedì e mercoledì PIOGGE su parte del nord ma...

SITUAZIONE: sull'Italia è ancora presente un campo di alta pressione che determina tempo in prevalenza buono o discreto ma caratterizzato dalla presenza di nubi basse o nebbia su molte regioni, così come dal passaggio di nubi alte su nord-est e meridione.



Tale situazione si modificherà leggermente nell'arco delle prossime 48 ore, quando è previsto un parziale cedimento del campo di alta pressione, causa l'inserimento di una saccatura in movimento dal nord del Continente verso l'Iberia.



Pertanto tra martedì 3 e mercoledì 4 sarà presente un richiamo di aria umida al nord che accentuerà il rischio di piogge su Liguria, alta Toscana e poi Valpadana occidentale, ovest Alpi, come mostra la sequenza dei fenomeni previsti rispettivamente per martedì 3 e mercoledì 4 sul nostro Paese secondo il modello europeo:

EVOLUZIONE: da giovedì 5 la saccatura evolverà in un vortice chiuso all'altezza dell'Iberia e sull'Italia potrà tornare a rafforzarsi l'anticiclone, anche se questa volta i suoi massimi si posizioneranno a nord delle Alpi e questo favorirà infiltrazioni di aria fresca ed instabile sul meridione. Qui la carta barica prevista per venerdì 6 novembre dal modello europeo:

FINE SETTIMANA: già da venerdì 6 annuvolamenti irregolari saranno presenti all'estremo sud e nel week-end 7-8 novembre è probabile un'accentuazione dell'attività temporalesco sullo Jonio sino a coinvolgere Sicilia orientale, le Eolie e la Calabria, come si nota da questa mappa:

DA NOTARE: queste configurazioni bariche fanno pensare all'accumulo di aria fredda sull'est europeo con possibili inserimenti di queste masse d'aria con moto retrogrado anche sulle nostre regioni nei giorni successivi, come si ventilava nella rubrica del "fantameteo" di venerdì 30 ottobre. Seguite dunque tutti i nostri aggiornamenti!



OGGI: tra le note salienti della giornata la nebbia presente su parte della Valpadana, compresa l'area del Milanese, e nelle valli del centro; le nubi basse tra Liguria e Toscana, gli annuvolamenti medio alti su nord-est e meridione, per il resto prevalenza di schiarite. Temperature senza grandi variazioni.



------------------------------------------------------------------

Situazione meteo LIVE:

---------------------------------------------------------------------------