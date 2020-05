L'alta pressione cede all'instabilità: tornano i TEMPORALI sull'Italia

SITUAZIONE: l'alta pressione si sbilancia verso il centro Europa e consente l'inserimento di un'ansa depressionaria sull'Italia foriera di un'accentuazione dell'instabilità atmosferica dovuta alla presenza di aria più fresca in quota. Ecco la carta barica prevista per il pomeriggio odierno, dove si nota il cedimento parziale della struttura di alta pressione proprio a ridosso del nostro Paese:

CONSEGUENZE: l'instabilità si attiverà dal tardo pomeriggio sui rilievi, specie del nord-est, per poi localizzarsi sulle pianure e coinvolgere quasi tutta la Valpadana, per poi puntare venerdì mattina a conquistare e localizzarsi su Liguria e Toscana, poi coinvolgere Umbria e il resto del centro, liberando nel contempo il nord. Ecco la sequenza precipitativa che parte dalla serata odierna e arriva alla mattinata di venerdì 29 maggio:

FINE SETTIMANA: l'instabilità si rinnoverà in assenza di una figura anticiclonica in grado di inibire i movimenti convettivi. Pertanto si rinnoverà per tutto il fine settimana l'instabilità atmosferica pomeridiana con rischio di rovesci o brevi temporali a macchia di leopardo, più probabili sui rilievi e nelle zone interne del centro e del sud ma possibili un po' ovunque, come mostra questa mappa relativa ai fenomeni previsti per sabato 30 maggio:

PROSSIMA SETTIMANA: dapprima l'instabilità si rinnoverà su tutti i rilievi e le zone interne con qualche acquazzone sparso nelle ore pomeridiane sino a martedì 2 giugno, mentre per mercoledì 3 e giovedì 4 un modesto cuneo anticiclonico dovrebbe garantire il bel tempo, da venerdì 5 possibile affondo di una saccatura dal nord Europa e netto peggioramento a partire dal settentrione, segui tutti gli aggiornamenti!



Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------