IRRUZIONE ARTICA sull'Italia da domenica: maltempo su quasi tutto il Paese, giÃ¹ le temperature!

SITUAZIONE: sarà un sabato abbastanza soleggiato sull'Italia, pur con addensamenti tra Levante ligure, Venezia Giulia ed alta Toscana con locali rovesci, ma non illudetevi che anche la domenica possa trascorrere all'insegna della calma atmosferica. E' infatti in arrivo un'irruzione di aria artica che lascerà il segno.

Le conseguenze si avvertiranno entro la serata odierna, quando il tempo peggiorerà sensibilmente su gran parte del nord, eccezion fatta per alcuni settori tra Piemonte e nord-ovest lombardo , qui la mappa dei fenomeni previsti:

ALPI: arriverà la neve sui settori centro orientali con limite in progressivo calo dai 1500-1700m sin verso i 1200m a fine giornata.



EVOLUZIONE: nel corso di domenica il maltempo coinvolgerà anche il centro e insisterà su parte del nord con piogge anche intense e nevicate, ma soprattutto anche con associato un sensibile calo delle temperature, qui un'altra mappa dei fenomeni attesi nella prima parte della giornata:

Si scaverà un minimo sull'alto Tirreno che poi si muoverà verso sud favorendo l'inserimento da ovest di un vasto corpo nuvoloso generato dal contrasto termico dell'aria artica in sfondamento nel Mediterraneo con conseguente marcato peggioramento al sud nella giornata di LUNEDI 12 ottobre, già dalla notte, con temporali e nubifragi sul meridione, come si nota dalla mappa qui sotto:

GIORNI SUCCESSIVI: martedì temporanea tregua ma sempre in un contesto variabile, molto fresco e ventilato. Tra mercoledì e giovedì nuova depressione in azione sull'Italia centrale e poi settentrionale con piogge diffuse e ulteriori nevicate su Alpi e cime appenniniche. Seguiranno approfondimenti. Miglioramento temporaneo tra venerdì e domenica, ma già lunedì 19 possibile nuovo peggioramento.



OGGI: addensamenti irregolari su est Liguria, Venezia Giulia ed alta Toscana con locali piogge, altrove in prevalenza soleggiata, tendenza ad aumento delle nubi al nord e sulla Toscana nel corso della giornata e in serata prime precipitazioni, anche a carattere di rovescio tra Liguria, basso Piemonte, centro-est Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna. Nubi in arrivo anche su Umbria, Sardegna e Lazio, ancora bello altrove, salvo modesti addensamenti. Temperature senza grandi variazioni.

