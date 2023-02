INVERNO pieno sull'Italia, tra FREDDO e qualche NEVICATA

Anche questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento ovvero uno spaccato del tempo che sta facendo in Europa:

Un nuovo impulso freddo ha attraversato il nord Italia questa notte determinando alcune nevicate segnatamente sui settori pedemontani del Piemonte e della Lombardia. Si è visto qualche fiocco anche in Liguria, nella zona di Genova. Altre nevicate hanno interessato la Puglia, ma si è trattato perlopiù di spolverate. Su tutte le altre regioni tempo secco ed asciutto stante la presenta di fredde correnti orientali.

Cosa capiterà oggi in Italia? Di seguito, la sommatoria delle precipitazioni attese sul nostro Paese fino alle ore 7 di domani mattina:

Residue nevicate sulle Alpi occidentali e sulla Puglia, ma in veloce attenuazione. Qualche rovescio sarà possibile in Gallura, con neve sopra i 650 metri e sulla Calabria Ionica, con neve sopra i 250 metri. Per il resto tempo asciutto, ventoso e freddo.

Queste le temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Freddo su tutta l'Italia con valori ovunque sotto i 10° in pieno giorno. Ancora sottozero le temperature dell'Appennino centro-meridionale.

Infine, questa è la tendenza del tempo per domani, mercoledi 8 febbraio:

Peggiora il tempo sulla Sicilia e la Calabria con pioggia e neve oltre i 400-600 metri. Qualche nevicata sulla Gallura sopra i 600 metri e tra le Marche e l'Abruzzo qui con possibile interessamento anche di pianure e coste, per il resto tempo asciutto. Sempre freddo e ventoso ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località