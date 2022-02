INVERNO in SERIA DIFFICOLTA'; guardate che ALTA PRESSIONE la prossima settimana!

L'alta pressione, quando arriva, mette d'accordo tutti i modelli. Stiamo parlando della tendenza del tempo per la settimana prossima, che nonostante la scadenza previsionale sia ancora imperiva, è già molto bene inquadrata dalle elaborazioni.

In altre parole, il modello americano, europeo e canadese optano all'unisono per un robusto anticiclone che potrebbe insediarsi proprio sull'Italia a partire da lunedi prossimo. Ciò significa che non avremo nemmeno i disturbi previsti per i prossimi 3 giorni, ma che tutto verrà sottomesso al volere di questa anorme figura stabilizzante.

La mappa mostra la situazione sinottica attesa in Italia nella giornata di martedi 8 febbraio:

Oltre alla vastità e alla forza di questo anticiclone, notiamo il treno delle perturbazioni atlantiche che scorrerà molto a nord, alle latitudini della Scandinavia. Anche le correnti fredde che attualmente stanno lambendo l'Italia, verranno spedite molto piu ad est, verso il Mar Nero e la Turchia.

Una brutta situazione che da noi determinerà un aumento dello smog nelle nostre città, nebbie fitte sulle pianure, completa assenza di fenomeni e di vento oltre a temperature da primavera inoltrata sui colli e sui monti che daranno probabilmente il colpo di grazia al già esiguo manto nevoso.

Quanto durerà questa situazione? Almeno fino a metà mese, dopo di che non è lecito spingersi stante la scadenza previsionale estremamente impervia.

Purtroppo, il rischio che l'inverno sia ai titoli di coda è molto elevato; speriamo che la stagione trovi un riscatto quantomeno in zona Cesarini.

