INVERNO in azione sull'Italia! Ecco dove potrebbe NEVICARE nella giornata odierna, giovedì 19 gennaio

Anche questa mattina vi mostriamo le precipitazioni che sono al momento in azione sull'Italia:

Precipitazioni insistono soprattutto al nord. Si tratta di nevicate che in questo momento interessano soprattutto la Lombardia (a tratti anche Milano, seppur bagnata), l'Emilia e il Veneto occidentale, oltre all'Appennino Ligure sopra i 300-400 metri. Altri rovesci sono presenti sulla Sardegna e qua e la sulla Calabria. Per il resto il tempo è asciutto.

Nei prossimi giorni la complessa depressione responsabile del maltempo si sposterà verso il meridione e sull'Italia verranno richiamate correnti fredde da nord-est, con abbondanti nevicate sull'Appennino centro-meridionale.

Andiamo però con ordine. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, venerdi 20 gennaio:

Ecco le nevicate fino in pianura tra la Lombardia, il Veneto e soprattutto l'Emilia, a bassa quota (300-400 metri) sul Friuli e l'Appennino Ligure e settentrionale. 500-700 metri la quota neve sull'Appennino centrale, oltre i 1000 metri su quello meridionale.

Nuovi rovesci in arrivo sulla Sardegna e rovesci ancora tra la Calabria, la Campania e la Sicilia settentrionale. Asciutto su Piemonte, ponente ligure, Abruzzo, Molise, Puglia, Lucania e Sicilia meridionale.

Temperature in calo al nord e al centro. Ecco il quadro dei valori termici previsto per le 14 di oggi pomeriggio:

Molto freddo tra est Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli, con temperature massime sotto i 5°. Freddo anche nelle aree interne del centro con valori vicini allo zero. Più miti le temperature al sud e sulle Isole, ma in calo rispetto ai giorni scorsi, con punte di 14° sulla Puglia e sulla Calabria.

Infine, diamo un cenno al tempo di domani, venerdi 20 gennaio. Questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia:

Residue nevicate sull'Emilia Romagna fino in pianura al mattino, ma in via di attenuazione. Maltempo sulla Sardegna e al centro-sud ad eccezione di Toscana, Umbria occidentale e alto Lazio. Quota neve sui 400-500 metri sull'Appennno centrale, 700 metri su quello meridionale, ma con quota neve in calo. Ventoso e freddo ovunque.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località