INVERNO: il modello europeo getta il carico pesante dopo l'Epifania, sarebbe un bel colpo!

Stasera non si fa altro che parlare dell'emissione del modello europeo, che avalla l'ipotesi di un brusco cambiamento del tempo nel week-end post Epifania, come del resto MeteoLive sta prospettando da giorni.

La carta è la seguente e mostra un ritiro dell'anticiclone verso sud ovest e l'inserimento di un ramo del vortice polare associato ad alcuni passaggi perturbati molto rapidi ed associati all'inserimento di aria polare marittima, piuttosto fredda, sebbene non freddissima, con ritorno di pioggia, neve, vento e temperature più vicine alla media del periodo:

In realtà l'attendibilità di un simile quadro barico non è altissima (25-30%). Ce lo conferma la media degli scenari del medesimo modello, che propende certamente anch'essa per un certo calo pressorio, ma parallelamente mette ancora in evidenza una corrente da ovest troppo tesa per favorire un peggioramento così incisivo:

Questa corrente a getto così tesa è figlia di un vortice polare compatto anche in sede stratosferica, che dovrebbe però subire entro il 7-8 del mese di gennaio le conseguenze di un riscaldamento in sede siberiana, come vediamo qui nell'analisi a 10hPa:

In ogni caso per vedere conseguenze in sede troposferica e conseguenze sull'inverno in Europa potremmo dover aspettare almeno metà gennaio, ma già i primi segnali, come detto più volte ce li aspettiamo dopo la Befana.



Anche se infatti non andasse in porto quel guasto importante segnalato dal modello europeo, quello americano per il periodo 7-8 gennaio (attendibilità 40%) evidenzia correnti da nord-ovest sull'Italia con ingresso di aria più fredda e qualche fenomeno in Adriatico e al sud, come vediamo qui sotto:

Altri modelli sposano questa ipotesi, come conferma la mappa seguente, e già sarebbe molto importante spezzare l'incantesimo di questo tempo insulso, che non sa per nulla di inverno e impregna l'aria delle nostre città di tutto l'inquinamento possibile.