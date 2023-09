Inizio settimana con il MALTEMPO su alcune regioni: fenomeni anche INTENSI!

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare in movimento a scala europea che ritrae il tempo delle ultime ore:

L'alta pressione sta rimontando su tutto il settore centro-occidentale del Continente. La parte orientale europea e il settore centro-meridionale italico sono invece alle prese con una goccia fredda, eredità della saccatura che ha interessato l'Italia durante lo scorso week-end.

Il maltempo seguiterà ad interessare il sud ed in parte il versante adriatico nelle prossime 36-48 ore. A seguire l'alta pressione dovrebbe invadere tutta l'Italia con temperature in aumento e clima stabile da nord a sud.

Andiamo però con ordine. La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina, martedi 26 settembre:

Il tempo peggiore lo ritroveremo al sud, con rovesci e temporali specie sulla Puglia, la Lucania, la Calabria e l'est della Sicilia. Piovaschi derivati dalle correnti settentrionali interesseranno ancora le Marche e l'Abruzzo, sul resto d'Italia gran sole.

Sul fronte termico, ecco i valori attesi in Italia alle ore 14 di oggi pomeriggio:

Punte di 27° sulla Sardegna meridionale, 26° sull'Emilia Romagna, la Toscana e l'est della Sicilia. Molto fresco nelle aree interne centro-meridionali con valori sotto i 20°.

Infine, queste sono le precipitazioni attese per domani, martedi 26 settembre:

Il maltempo si sposterà al sud con temporali anche forti tra la Lucania, la Calabria e il Golfo di Taranto. Rovesci anche su Puglia e Sicilia; un po' di nubi in Adriatico, ma senza più fenomeni, per il resto gran sole.

RIASSUMENDO: Il tempo in Italia è influenzato da due fattori principali: l’alta pressione che sta rimontando su gran parte dell’Europa occidentale e la goccia fredda che si è staccata dalla saccatura che ha interessato l’Italia durante lo scorso week-end. Questa situazione determina un forte contrasto tra il nord e il sud del Paese, con il maltempo che persiste al sud e il sole che prevale al nord. Le immagini satellitari mostrano chiaramente questa differenza, così come le mappe delle precipitazioni e delle temperature attese per oggi e domani. Il maltempo si concentrerà soprattutto sulle regioni meridionali, dove sono attesi rovesci e temporali anche intensi, mentre sul resto d’Italia il tempo sarà stabile e soleggiato. Nei prossimi giorni si prevede un graduale miglioramento del tempo al sud, con l’alta pressione che dovrebbe estendersi a tutta la Penisola portando clima mite e asciutto da nord a sud.

