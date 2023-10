Inizio settimana con il MALTEMPO: saranno possibili NUBIFRAGI su alcune regioni, ma anche CALDO ANOMALO

Questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar per vedere dove sta piovendo attualmente in Italia:

Piogge intense e temporali sono in atto tra la Liguria centro-orientale ed alcune aree del nord-est. Qualche rovescio anche nelle aree interne del centro e poco ad est della Sardegna, per il resto il tempo è asciutto.

Una prima perturbazione si farà sentire al nord e sud parte delle regioni centrali tra la giornata odierna e la mattinata di domani. Sarà seguita da due giorni di variabilità in attesa di una seconda perturbazione che interesserà l'Italia nella giornata di giovedì 2 novembre. Avremo quindi una settimana decisamente movimentata dal punto di vista atmosferico.

Iniziamo con la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 7 di domani mattina, martedi 31 ottobre:

Maltempo con piogge anche intense su alta Lombardia, Triveneto e Liguria centro-orientale; in queste aree saranno possibili anche nubifragi. Più sporadiche le precipitazioni in pianura con anche lunghi momenti asciutti. Rovesci anche lungo l'alto e il medio Tirreno e nelle aree interne; piovaschi anche in Sardegna, per il resto tempo asciutto.

Farà ancora caldo nonostante il periodo su diverse regioni. Ecco il quadro delle temperature attese in Italia alle ore 15 di oggi pomeriggio:

Fanno davvero sensazione i 29° della Sicilia e del Foggiano, così come i 28° della Puglia e della Sardegna settentrionale. Più fresco al nord-ovest dove non si supereranno i 15°.

Infine, questa è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco di tutta la giornata di domani, martedi 31 ottobre:

Si attenuerà un po' la morsa del maltempo, ma saranno ancora possibili rovesci sul settore prealpino centro-orientale e su tutto il Tirreno e le aree interne. Temperature in calo al sud, stabili sul resto d'Italia.

