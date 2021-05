Infiltrazioni di ARIA FRESCA sull'Italia: qualche TEMPORALE sui rilievi nel pomeriggio

Diamo subito un'occhiata all'immagine satellitare in movimento che ritrae il tempo delle ultime ore sul nostro Continente:

Notiamo una vasta zona di cielo sereno ubicata in prossimità dell'Europa centro-settentrionale; qui agisce un vasto anticiclone con centro sulla Scandinavia. Più a sud e piu ad est si manifestano invece infiltrazioni di aria instabile che nel caso dell'Italia arrivano dai quadranti nord-orientali.

Ecco il motivo della nuvolosità che agisce questa mattina sul Bel Paese, che è stata causa nella notte di rovesci segnatamente sui settori settentrionali ed occidentali del Piemonte.

Cosa succederà nelle prossime ore in Italia? Ancora per oggi, lunedi 31 maggio, si rinnoveranno queste infiltrazioni fresche da nord-est che causeranno qualche temporale nel pomeriggio sui rilievi. Ecco la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle 20 di questa sera:

Temporali nel pomeriggio su arco alpino centro-occidentale ed orientale, con rari sconfinamenti sulle pianure sottostanti. Qualche piovasco sempre nel pomeriggio, sarà possibile sull'Appennino Ligure, nelle aree interne della Sardegna, sul Lazio e le zone interne della Sicilia.

Su tutte le altre regioni il tempo sarà buono o discreto e con temperature su valori gradevoli.

Diamo uno sguardo anche alla giornata di domani, martedi 1 giugno

Il primo giorno dell'estate meteorologica sarà caratterizzato dal sole su gran parte d'Italia e con temperature in moderato aumento. Qualche piovasco o temporale nel pomeriggio sarà possibile sulle Alpi, l'Appennino settentrionale e le zone interne del Lazio, ma cose di poco conto; ventilazione da nord in graduale attenuazione su tutta l'Italia.

