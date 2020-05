Impulso temporalesco in azione sulle regioni centrali e in viaggio verso il sud

SITUAZIONE: un impulso temporalesco ha sorvolato i cieli del nord nel corso della notte, risultando più attivo sul nord-est e muovendosi poi in direzione delle regioni centrali. Attualmente si attesta tra Toscana, Umbria e Marche. Nel corso della giornata nubi residue ma solo qualche locale acquazzone sui cieli del nord a ridosso dei rilievi, mentre una diffusa instabilità si ritroverà sulle regioni centrali, mentre al sud i fenomeni rimarranno circoscritti alla dorsale appenninica, come mostra in maniera eloquente questa mappa:

EVOLUZIONE: nella notte su sabato l'instabilità si localizzerà tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania con rischio di temporali, mentre al nord il tempo migliorerà più nettamente e anche sul resto del centro i fenomeni si esauriranno:

SABATO 30 i fenomeni coinvolgeranno prevalentemente il sud e la Sicilia, ancora in parte il centro, sottoforma di instabilità pomeridiana e la fascia alpina ed appenninica del nord con qualche focolaio temporalesco o rovescio di pioggia isolato, qui sotto la mappa riassuntiva dei fenomeni previsti:

EVOLUZIONE SUCCESSIVA: domenica 31 maggio l'instabilità rimarrà relegata ai rilievi e alle zone interne, principalmente del centro e del sud, prevarrà il sole altrove e farà abbastanza caldo. La prossima settimana partirà all'insegna del tempo abbastanza soleggiato, da mercoledì 3 giugno accentuazione dell'instabilità al nord per l'approssimarsi di una saccatura dal nord Europa con brevi rovesci o temporali.



NOTA BENE: potrebbe essere solo la fase embrionale di un peggioramento importante per il settentrione, in estensione parzialmente anche al centro nei giorni successivi. Da confermare.



OGGI: da notare i possibili forti temporali tra Toscana, Umbria, Marche, in movimento verso Lazio ed Abruzzo con colpi di vento ed isolate grandinate.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località





-------------------------------------------------------------------