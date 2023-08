IMMINENTE ritorno di fiamma dell'anticiclone africano: LINGUA CALDA in arrivo!

Ecco la mappa prevista per domenica 3 settembre che inquadra il fallimento dell'Atlantico e delle sue saccature, ridotte ad una goccia fredda che vaga a ritroso per il Continente, destinata a colpire l'Iberia senza poter avanzare verso il Mediterraneo centrale e soprattjutto con l'aggravante di sollevare verso la Francia, e parzialmente anche sull'Italia, un "polverone" di aria calda che ci ricapulterà in piena estate.

Qualche spiffero d'aria fresca potrebbe inserirsi dai Balcani a mitigare la calura, specie al nord e in Adriatico, ma l'anticiclone ha comunque in progetto di tener duro sin quasi alla fine della prima decade di settembre.

Eccola allora la liingua calda prevista sull'Europa mediterranea vista nella giornata di domenica 4 settembre a 1500m, vedete che il caldo più intenso colpirà la Francia, ma senza risparmiare la Sardegna, dove comunque non si andrà oltre i 34-35°C, sulla Penisola previste al momento punte di 32-33°C non di più ma la situazione è in divenire:

Ritroveremo un po' di maltempo temporalesco di origine atlantica intorno a giovedì 7 o venerdì 8 a partire dal settentrione? E' possibile, ma non è certo, la media degli scenari lo autorizza a pensare, vediamola allora, ma per arrivare a questa mappa barica l'Atlantico dovrà sudare 7 camicie:

SITUAZIONE ATTUALE: dopo questo excursus nel futuro, diamo uno sguardo alla situazione attuale, che vede ancora l'azione residua di una circolazione depressionaria accompagnata da aria fresca, coinvolgere le nostre regioni nord-orientali, il centro e ancora marginalmente il sud.

Dopo la devastante tromba marina che ha colpito ieri mattina alcune spiagge di Jesolo provocando un'autentica devastazione, oggi è proprio sulle coste dell'alto Veneto che si concentra ancora l'instabilità; dunque su Veneto e Friuli ci attendiamo altri temporali o rovesci in giornata, così come sulle regioni centrali, specie nelle zone interne e nelle ore pomeridiane. Qualche temporale interverrà anche al sud, specie sul basso Tirreno.

Bel tempo al nord-ovest con temperature in aumento:

EVOLUZIONE: giovedì la pressione tenderà ad aumentare ma sarà ancora possibile qualche fenomeno pomeridiano sull'estremo nord-est e lungo la dorsale appenninica del centro e del sud, per il resto bel tempo e temperature in graduale aumento.