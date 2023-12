Immacolata con forte MALTEMPO: al nord-ovest probabile NEVE anche in pianura

La bufera dell'Immacolata sulle Alpi. Le piogge abbondanti sul resto d'Italia, tranne nell'angolo nord-occidentale e nei fondovalle alpini, laddove la persistenza di sacche d'aria fredda, unitamente all'intensità dei fenomeni, potrebbe consentire (ma la distanza temporale impone ancora molti SE e molti MA) alla neve di cadere sino in pianura per alcune ore.

A suggerircelo sono i modelli principali, americano ed europeo, qui il quadro barico previsto, con un bel vortice ciclonico secondario, in seno ad una saccatura ben più incisiva di quella in arrivo lunedì 4 dicembre:

Ed ecco le conseguenze sul piano precipitativo centrato per le ore 13 con piogge e temporali in movimento da ovest verso est al centro e sulla Campania, la neve al nord-ovest e sul Piacentino, i fenomeni in progressione verso nord-est:

Entro notte i fenomeni colpiranno anche il resto del Paese, insistendo poi anche sabato 9 dicembre sul meridione, basso Lazio ed Abruzzo. Tornando alla neve, ecco uno zoom sulle aree che potrebbero ricevere i maggiori accumuli tra le 13 e le 19 di venerdì 8, perchè poi è previsto il passaggio a pioggia in pianura anche su queste zone, con fiocchi che si limiteranno a cadere oltre i 600m: