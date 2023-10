Il volto PIOVOSO dell'autunno piazza DUE/TRE colpi da KO!

Il primo assalto, quello di venerdì 20 ottobre, avrà risvolti soprattutto tra Piemonte, Liguria ed alta Lombardia, ma il fatto che il ciclone non entri in pieno sul Mar Ligure, limiterà la portata del peggioramento sul resto del nord e sul centro Italia.



Poco male, quello che non cadrà nelle prossime ore si prepara per martedì 24 ottobre, quando una saccatura ben più decisa a sfondare sul settentrione, richiamerà aria calda al centro-sud e provocherà piogge intense su tutto il nord, come vediamo qui:

Un terzo importante fronte sfonderà ancora di più verso sud con buona probabilità tra giovedì 26 e venerdì 27, coinvolgendo finalmente in pieno anche il centro e puntando, pur attenuato, anche verso il meridione:

Anche questo terzo fronte, dopo aver colpito il nord-ovest, come vediamo dall'immagine qui sopra, giovedì 26 colpirà soprattutto Toscana, nord Sardegna, basso Veneto e Friuli Venezia Gulia, venerdì 27 toccherà al sud, dove finalmente caleranno anche le temperature.

RIASSUMENDO: autunno ormai conclamato al nord, grandi oscillazioni termiche al centro ma con momenti temporaleschi anche intensi, ancora caldo al sud ma solo a causa di un tempo ormai in movimento che necessariamente richiama a tratti masse d'aria calda dall'entroterra africano verso nord, che favoriscono indirettamente anche l'abbondanza delle precipitazioni che andranno registrandosi tra nord e centro.