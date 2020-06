Il volto INSTABILE e TEMPORALESCO di giugno

Il tempo sull'Italia non mette ancora "giudizio". Anche questa mattina vi mostriamo la riflettività del radar in modo da vedere dove stanno cadendo le precipitazioni più forti:

Il nucleo temporalesco più intenso è presente al largo delle coste toscane. Per fortuna la testa del temporale sta scaricando in mare e la Toscana si trova sotto la sua coda con piogge in genere moderate.

Altri nuclei temporaleschi sono presenti sul Golfo Ligure, al nord-est, in prossimità della Sardegna e sulla Campania. Piogge invece deboli o moderate sono in atto sulla Lombardia.

Il quadro meteorologico altamente instabile proseguirà per tutta la giornata odierna, con i fenomeni che migreranno dalle aree costiere all'entroterra. Ecco la sommatoria delle piogge attese fino alle ore 20 di oggi, giovedi 11 giugno:

La situazione non cambierà rispetto agli ultimi giorni. Come vedete, tutto il nord, le regioni centrali e parte del meridione saranno sotto rovesci e temporali più o meno intensi. Si salveranno solo le estreme regioni meridionali e la Sicilia dove le piogge saranno scarse se non del tutto nulle.

Temperature non all'altezza della stagione in corso al nord e al centro; sotto eventuali rovesci o temporali farà addirittura fresco.

La situazione dovrebbe per fortuna migliorare nella giornata di domani, venerdi 12 giugno, anche se sul nord-ovest si avranno ancora dei rovesci segnatamente in prossimità dei rilievi.

